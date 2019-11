Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung : 18-Jähriger in Mönchengladbach lebensbedrohlich verletzt

Mönchengladbach Fünf Männer sollen ihr Opfer getreten und geschlagen haben. Die Verletzungen sind so stark, dass die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach davon ausgeht, der 18-Jährige sollte getötet werden.

Nach einem brutalen Angriff in Rheydt hat eine Mönchengladbacher Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 18-Jähriger am frühen Freitagmorgen im Bereich Stresemannstraße/Marienplatz von mehreren Tätern so schwer verletzt worden, dass die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach von einem versuchten Tötungsdelikt ausgeht. Zeugen hatten die Polizei gegen 1.40 Uhr alarmiert. Sie meldeten einen Verletzten, der am Boden liege.