Unfall in Mönchengladbach Mopedfahrer stürzt nach Bremsmanöver

Wie die Polizei mitteilte, gab der Mopedfahrer an, dass er auf der Fliethstraße in Richtung Korschenbroicher Straße unterwegs gewesen sei, als unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich Viktoriastraße/ Theodor-Heuss-Straße der Fahrer eines grünen Opel Astra vom mittleren Fahrstreifen auf den rechten wechselte. Dabei soll er den Mopedfahrer geschnitten haben, sodass dieser eine Gefahrenbremse durchführen musste, in deren Folge der 37-Jährige auf nasser Fahrbahn stürzte. Der Autofahrer oder die Autofahrerin entfernte sich vom Unfallort, vermutlich ohne den Sturz registriert zu haben.