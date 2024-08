Fahrerflucht in Mönchengladbach-Heyden Mopedfahrer (15) lässt seinen Sozius verletzt zurück

Das ist der zweite Unfall mit Fahrerflucht innerhalb von zwei Tagen, bei dem der Beifahrer einfach zurückgelassen wurde. Am 31. Juli hatte der Fahrer eines weißen VW T-Roc auf der Waldhausener Straße die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war gegen eine Hauswand an der Kreuzung zur Sternstraße gestoßen. Zeugen sahen, wie ein Mann den schwer verletzten Beifahrer aus dem Fahrzeug zog und dann zu Fuß flüchtete. Auch in diesem Fall war eine Fahndung der Polizei, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt worden war, ohne Erfolg geblieben. Die Ermittlungen dauern an.