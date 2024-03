Projekt in Mönchengladbach Ein Gebäude als kreativ-soziale Keimzelle für die Innenstadt von Rheydt

Mönchengladbach · Die Montag Stiftung Urbane Räume will in einem leerstehenden Haustrakt an der Ecke Brucknerallee/ Mühlenstraße ein gemeinschaftliches Konzept umsetzen. Der Gewinn aus Vermietungen würde in das Projekt fließen – ein nachhaltiger Effekt für die Umgebung ist das Ziel. In einem Workshop konnten sich Interessierte informieren und mit Vorschlägen einbringen.

12.03.2024 , 14:31 Uhr

Montag Stiftung Urbane Räume prüft dieses Gebäude an der Mühlenstraße/ Brucknerallee. Das Projekt soll in den Stadtteil ausstrahlen. Foto: Denisa Richters

Von Kurt Lehmkuhl