Projekt in Mönchengladbach Wie ein Ideen-Labor für Rheydt entstehen soll

Die Montag Stiftung Urbane Räume gehört zur Gruppe der Montag Stiftungen in Bonn. Das Leitmotiv der Gruppe ist „Handeln und Gestalten in sozialer Verantwortung“. Den Ansatz, durch Investition in eine Immobilie dauerhaft eine Gemeinwohlrendite zu erzielen, realisiert die Stiftung Urbane Räume seit 2014, unter anderem mit der Samtweberei in Krefeld, dem „Freifeld“ in Halle an der Saale, der „KoFabrik“ in Bochum, dem Bob Campus und den Wiesenwerken in Wuppertal oder dem Honswerk in Remscheid.