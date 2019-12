Mit Klassik : Monika Smets steht im Finale von „The Voice Senior“

Mönchengladbach Von Sasha gecoacht, hat die Windbergerin es weit gebracht.

Singen ist für Monika Smets aus Windberg wie beten, wie sie selbst sagt. Und das hat man am Sonntag bei den Sing-Offs auch gemerkt. Als sie auf der Bühne steht, atmet sie noch einmal kurz durch, sammelt sich, und dann ertönt ihr klarer und kräftiger Sopran. Mitten im Lied faltet sie sogar die Hände, wie zum Gebet. Die Bühne und das ganze Drumherum scheinen vergessen. Aber dennoch – eine gesunde Spannung bleibt vor jedem Auftritt. „Man muss sich technisch auf das Lied einstellen. Man muss bei der Melodie sein. Das ist der Zauber, dass man in der Musik bleibt. Man braucht zum Singen eine gesunde Spannung. Mit der Zeit gewöhnt man sich an die Menschen hinter der Bühne und an die Technik“, sagt die Sängerin.