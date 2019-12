Klassische Stimme : Monika Smets gewinnt „The Voice Senior“

Mönchengladbach/Berlin Die Sporanistin aus Windberg setzte sich mit ihrer klassischen Stimme gegen sieben weitere Finalisten der zweiten Staffel durch. Damit machte sie Coach Sasha zum Titelverteidiger.

Kirchenchor-Sängerin Monika Smets aus Mönchengladbach-Windberg hat am dritten Advent die Castingshow „The Voice Senior“ auf Sat.1 gewonnen. Die 68-Jährige setzte sich im Finale am Sonntagabend gegen sieben Mitstreiter durch. Im Team von Coach Sasha sang sie gegen Blues-Sänger Claus Dierks. „Ich habe es nicht glauben können. Vielleicht haben meine Lieder die Menschen in der Weihnachtszeit mehr berührt“, sagte Smets nach der Show.