Auszeichnung für Mönchengladbacherin Monika Bartsch soll Ehrenoberbürgermeisterin werden

Sie war die erste Frau an der Stadtspitze, erste hauptamtliche Oberbürgermeisterin Mönchengladbachs, heute ist sie eine Persönlichkeit, die durch ihr langjähriges und unermüdliches Wirken als Vorsitzende der Tafel Hunderten, sogar Tausenden Menschen bei der Versorgung mit Lebensmitteln hilft: Monika Bartsch hat die Stadt und ihre Menschen mit geprägt und tut dies auch heute noch. Dieses Engagement soll nach dem Vorschlag ihres Nach-Nach-Nachfolgers im Amt des OB, Felix Heinrichs (SPD), nun mit einer herausragenden Auszeichnung gewürdigt werden. Heinrichs schlägt dem Stadtrat vor, Monika Bartsch in seiner nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch zur Ehrenoberbürgermeisterin zu ernennen.