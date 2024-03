Kontrollen in Mönchengladbach Mofafahrer (17) flüchtet vor der Polizei

Wie die Polizei mitteilte, führten die Beamten des Verkehrsdienstes gegen 7.40 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich des Eingangs des Math.-Nat.-Gymnasiums an der Rheydter Straße durch. Dabei fiel ihnen ein verdächtiger Fahrer auf einem Mofa auf. Sie entschlossen sich, den Fahrer zu kontrollieren, und gaben ihm deutliche Anhaltesignale. Darauf reagierte der Fahrer allerdings nicht und fuhr weiter. Als er bemerkte, dass die Beamten in einem Streifenwagen ihm folgten, fuhr er an einer Rot zeigende Ampel vorbei und gab Gas. Anschließend missachtete der Fahrer weitere Verkehrsregeln. Unter anderem fuhr er in den durch Poller abgesperrten Geropark. Dabei gefährdete er die Fußgänger dort. Kurz darauf verloren die Beamten den Sichtkontakt zum Mofa. Weitere Ermittlungen unter anderem anhand des abgelesenen Kennzeichens erhärteten den Verdacht gegen einen 17-Jährigen.