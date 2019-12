100 Fragen und Antworten : Kicker, Künstler und Kurioses im Heimat-Quiz

Mönchengladbach Auch für Eingeborene noch knifflig und amüsant: Ein neues Quiz liefert 100 Fragen und Antworten zu Mönchengladbach.

Darum hat Susanne Jordans die Sache in ihrem „Mönchengladbach Quiz“ auch ein bisschen einfacher gemacht. „Welcher spätere Fußball-Star spielte in seiner Jugendzeit beim Verein an der Luisenstraße?“ lautet ihre Frage zum FC MG. Und schon sollte die Antwort zumindest einem Borussen-Fan leicht fallen: Günter Netzer. Obwohl bekannter für seine weiten Pässe und schicken Scheitel, gehören einige Jahre in der Jugend des FC zu ebenso zu seiner Karriere. Und damit wäre auch ein Reiz des am 9. Dezember im Grupello Verlag erscheinenden Quiz entdeckt: Auch wenn man mal bei einer Frage nicht punkten kann, lernt man wenigstens noch etwas über Mönchengladbach.