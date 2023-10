Treffen der Religionen in Mönchengladbach Wie Mönche in der Citykirche ein eindrucksvolles Mandala streuen

Sieben Stunden in gebückter Haltung Sand in ein Mandala gleiten lassen: Das machen zurzeit vier buddhistische Mönche in der Citykirche am Alten Markt. Das Mandala sieht fast fertig aus. Die geometrische Form ist zu erkennen. Die vorgezeichneten Flächen sind nahezu ganz mit Sand bedeckt. Farbenfroh leuchtet der Kreis, so die Übersetzung des Wortes Mandala aus dem Sanskrit.