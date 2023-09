Schulausschuss Mönchengladbach Möglicher Standort für neue Gesamtschule gefunden

Aber nicht nur in den weiterführenden Schulen wird es eng, auch die Grundschulen platzen schon aus allen Nähten. An der Waisenhausstraße mussten schon Klassen in die alte Förderschule an der Wilhelm-Strauß-Straße verlagert werden. Auch die Gemeinschaftsgrundschule Heyden soll einen weiteren Zug erhalten. Doch dafür fehlen Räume an der Zingsheimer Straße. Deshalb soll an der Schule angebaut werden – nicht nur für neue Klassenräume, sondern auch für Differenzierungsräume. Auch in diesem Fall stehen die Planungen noch ziemlich weit am Anfang. Unter anderem fehlen noch die Schadstoffuntersuchung und Prüfungen der Barrierefreiheit und des energetischen Einsparpotenzials durch Wärmedämmmaßnahmen.