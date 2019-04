An der Hindenburgstraße : Am Fashion Day macht MG groß in Mode

Mönchengladbach Ein Laufsteg vor dem Minto, Modenschauen, Snacks und Stilberatung für Kunden – beim 1. Fashion Day entlang der Hindenburgstraße wollen Händler, IHK und Hochschule am 13. April die Stadt als hippen Textilstandort präsentieren.

Eine steilere Einkaufsmeile als die Hindenburgstraße gibt es weit und breit nirgends. Dass die Gladbacher City aber auch in Sachen Mode schwer zu schlagen ist, möchten Citymanagement, Händler, Industrie- und Handelskammer, die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach sowie die Hochschule Niederrhein beweisen. „Wir wollen zeigen, dass Mönchengladbach nicht graue Provinz am Niederrhein ist“, sagt Holger Brinkmann-Sahm, Geschäftsführer der Pep Factory und Mit-Organisator des 1. Mönchengladbacher Fashion Days. Der ist am Samstag, 13. April, und dann dreht sich von vormittags bis in den frühen Abend zwischen Altem Markt und Kaufhof-Gebäude so ziemlich alles um Mode und Textil: Von ansässigen Geschäften bekleidete Models schreiten auf einem Laufsteg von dem Eseln des Sonnenhausplatzes zum Eingang des Minto; DJ Tocadisco spielt die Musik dazu; es gibt kostenlose Snacks; Visagisten und Styling-Berater geben in diversen Geschäften Tipps; Besucher in den besten Outfits können Preise gewinnen, und, und und....