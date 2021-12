Spielzeugmarkt in Mönchengladbach : Modellspielzeug – ein Hobby auch für große Kinder

Mönchengladbach In der Kaiser-Friedrich-Halle feilschten Sammler und Verkäufer um Preise, bis beide Seiten zufrieden waren. Alte Leidenschaften wurden neu entdeckt.

Parkplätze am Sonntagmittag rund um die Kaiser-Friedrich-Halle waren rar. Menschen gingen voller Erwartung in Richtung Eingangstür, viele kamen mit meist länglichen Paketen, versehen mit Aufdrucken wie Märklin oder Wiking, zurück zu ihren Parkplätzen.

Was los war? In der KFH fand ein Modellspielzeugmarkt der Firma Adler statt. 30 Aussteller aus NRW, private und gewerbliche, hatten sich bei Veranstalter Jürgen Hörner angemeldet. „Natürlich ist hier viel los, es ist schließlich der letzte Markt in Nordrhein-Westfalen vor dem neuen Jahr“, erklärte der Inhaber der Adler-Märkte den Zulauf. Was es zu sehen gab? Hörner: „Alles, was in diesem Segment der Modellspielzeuge interessant ist. Hier wird heute gekauft, gehandelt und getauscht.“ Die Resonanz des überwiegend erwachsenen Publikums erklärte er gleich mit: „Es ein Hobby für große Kinder.“