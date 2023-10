Geschäft in Mönchengladbach Weshalb das „Modehaus No. 21“ in Rheindahlen schließt

Ende Oktober ist Schluss im „Modehaus No. 21“. Das bekannte Wäsche-Fachgeschäft am Mühlentor in Rheindahlen schließt. Bis dahin läuft der Ausverkauf, bis zu 70 Prozent Rabatt ziehen die Kunden in das Geschäft. Der Laden brummt, die Verkäuferinnen haben alle Hände voll zu tun. „Schade, dass es nicht schon vorher so war“, bedauert Inhaber Daniel Plum.