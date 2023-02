Modekette verlässt Hindenburgstraße Zara eröffnet Flagship-Store im Minto

Im Minto weisen nur die Bauwände und der -zaun darauf hin, dass sich etwas tut. Hinweisschilder in Pastellfarben zeigen den Weg zu benachbarten Mode- und Sportgeschäften. In der Filiale der Modekette Zara laufen an der Hindenburgstraße die Geschäfte normal weiter. Nur ein roter Button zeigt an, dass es gerade saisonale Rabatte gibt. In beiden Häusern weist noch nichts darauf hin, dass die Zara-Mitarbeiter in gut drei Wochen die Umzugskisten packen müssen: Das Unternehmen, das zum spanischen Inditex Konzern gehört, wird im Minto einen Flagship-Store eröffnen. „Am 23. Februar soll das neue Geschäft eröffnen“, bestätigt Janina Cho, Deputy Center Managerin im Minto. Zeitgleich wird die Zara-Filiale an der Hindenburgstraße geschlossen, wie aus Zara-Kreisen zu hören ist.