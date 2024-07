Kette aus Mönchengladbach Modehändler Sør schließt Filialen

In Mönchengladbach betreibt Sør keine Filiale, sondern konzentriert sich auf exponierte Innenstadtlagen und ausgewählte Urlaubsstandorte. Vor drei Jahren hatte van-Laack-Chef Christian von Daniels die damals schon angeschlagene Kette übernommen und den Sitz in den Mönchengladbacher Nordpark verlegt. Von Daniels begründete im Mai im Gespräch mit unserer Redaktion die Sanierung mit rückgängigen Kundenfrequenzen in den Innenstädten bei gleichzeitig hohen oder gar steigenden Mieten: „Die dramatische Verschlechterung an einigen Standorten war Ursache dafür, die Sanierung einzuleiten“, sagte von Daniels und konkretisierte: „Nehmen wir Wiesbaden: Unser Geschäft ist an der Burgstraße in eigentlich guter Lage nur wenige Meter von der Wilhelmstraße, der Haupteinkaufsstraße, entfernt. Dazwischen waren fünf Läden. Davon gibt es heute nur noch einen Lebensmittelladen. Die anderen vier sind dicht. Also sagt der Kunde: In die Straße muss ich gar nicht mehr gehen. Dementsprechend schwierig hat es unser dortiger Laden. Die Lage verödet. Gleichzeitig wurde die Miete um acht Prozent erhöht. Das passt überhaupt nicht zusammen.“