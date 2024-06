Mode in Mönchengladbach Das bringt eine Shoppingtour bei der Kleidertauschparty

Die Auswahl konnte sich sehen lassen: Damen- und Herrenkleidung in den unterschiedlichsten Größen lagen übersichtlich sortiert auf großen Tischen – bereit für einen zweiten Besitzer. Mit einer so guten Resonanz zu seiner ersten Kleidertauschparty hatte Noah Zachowksi nicht gerechnet. „Es waren immer 15 bis 20 Leute anwesend. In Summe um die 50“, erklärt er. Alles, was an diesem Abend keinen neuen Besitzer gefunden hat, wird an die Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Hardt gespendet. „Es sind am Ende etwa neun volle Säcke, auf die sich andere Menschen freuen können, die hierher kommen und die wenig bis gar nichts haben “, so Zachowski. Auch in Zukunft will die youngcaritas weitere solcher Partys veranstalten.