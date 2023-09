Mobilitätswoche in Mönchengladbach Fit werden für Busfahrten mit Rollator

Beim großen Rollatoren-Tag im Rahmen der jährlichen Mobilitätswoche hatten Stadt, Polizei, NEW und mehrere örtliche Kooperationspartner Seniorinnen und Senioren dazu aufgerufen, das Ein- und Aussteigen in den Linienbus direkt vor dem Minto zu üben. Das klappte bei den beiden Teilnehmerinnen schon ganz gut. Hilde Wassen nutzt ihre rollende Gehhilfe seit rund drei Jahren, Freundin Marianne Sterzenbach noch nicht so lange.