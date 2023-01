Angebot in Mönchengladbach Neue Mobilitätsschule wird gebaut

Es wäre zu simpel, hier von einem Verkehrsübungsplatz zu sprechen. Tatsächlich soll dort wesentlich mehr angeboten werden. Auf dem Areal werden asphaltierte Straßen eingerichtet, das Ausbildungszentrum wird rund 800 Quadratmeter groß sein. Klaus Bongartz will seine Fahrschule wahrscheinlich im Spätherbst dorthin verlegen. „Fahrlehrer zu werden, war immer mein Traum“, erklärt der 54-Jährige. Mit dem neuen Projekt kann er ehrgeizige Ziele verwirklichen. Er ist sich sicher, dass es kleine Fahrschulen künftig schwerer haben werden. Also will er wachsen.