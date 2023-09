Sterbebegleitung in Mönchengladbach Begleitung für die letzte Lebensphase

Mönchengladbach​ · Als einer von drei ambulanten Hospizbetreuungen in der Stadt bieten die „Wegbegleiter“ Schwerkranken verschiedene Dienste an. Das kostenfreie Angebot reicht von Gesprächen mit den Patienten über Betreuung auf dem Weg zum Arzt bis hin zum Sitzwache halten. Was die Ehrenamtler antreibt.

13.09.2023, 05:10 Uhr

Daniela Knothe ist hauptamtliche Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes „Wegbegleiter e.V“. Foto: Markus Rick (rick)

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Der Gedanke „Leben bis zuletzt“ ist es, der für Daniela Knothe und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter hinter der Arbeit im ambulanten Hospiz steht. Die ausgebildete Krankenschwester Knothe ist hauptamtliche Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes „Wegbegleiter e. V.“ mit Sitz in Rheydt.