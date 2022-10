In vielen Städten schwächeln die Innenstädte. Vor allem der zunehmende Online-Handel macht den Ladeninhabern seit Jahren zu schaffen. Doch wie können Stadtzentren von Rheydt und Gladbach für die Zukunft gestärkt und belebt werden? Darum ging es am Samstag bei der Mobilen Redaktion, die die Rheinische Post auf dem Wochenmarkt in Rheydt aufgebaut hat. Die Bürger sollten darüber diskutieren, ihre Einschätzung und ihre Ideen einbringen. Mit dabei waren Oberbürgermeister Felix Heinrichs und Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands NRW.

Hier finden Sie Eindrücke von der Veranstaltung.