Begrünung in Mönchengladbach Jetzt sind auch in Rheydt Bäume mobil

Bereits Mitte Dezember hatte die Stadt in Gladbach für den Sonnenhausplatz 20 Laubbäume in Kübeln aufgestellt. Weil die Fläche zu dem Zeitpunkt noch mit den Buden des Weihnachtsmarkts belegt war, wurden die Bäume zunächst am Rand des Platzes aufgestellt, sollen aber nun mit dem neuen Jahr zwischen den Bronze-Eseln verteilt werden.