Talkrunde in Mönchengladbach : OB-Kandidaten standen Mittelstand Rede und Antwort

Mönchengladbach Die Mönchengladbacher OB-Kandidaten von CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke waren in der Citykirche zu Gast, um mit dem Mittelstand über Wirtschaftsfragen zu diskutieren.

Stefan A. Wagemanns brachte es gleich zu Beginn seiner Moderation auf den Punkt. „Wir wollen in den kommenden 90 Minuten konkret werden, denn die Mittelständler wollen in der für sie sehr schwierigen Corona-Zeit Konkretes von den OB-Kandidaten hören“, sagte der Leiter der Region Mönchengladbach im Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), der Frank Boss (CDU), Felix Heinrichs (SPD), Boris Wolkowski (Grüne), Stefan Dahlmanns (FDP) und Sebastian Merkens (Linke) zu einem Talk in die Citykirche eingeladen hatte. Dort stellten sich die Kandidaten vor der Kommunalwahl am 13. September den Fragen der Mittelständler.