Beliebte Veranstaltung in Mönchengladbach Reliquienraub und Trinkhörner – Mittelalter erleben beim Ritterfest

Die Sonne scheint, Kinder lachen, von der Bühne schallt der Klang von Sackpfeifen, Schalmei und Cister durch den Park an der Zeppelinstraße. Beim großen Ritterfest, das am 10. und 11. August in Lürrip stattfindet, werden die Besucher ins Mittelalter zurückversetzt. Viele tragen teils aufwändig selbst angefertigte Gewandungen, aber auch wer in moderner Kleidung unterwegs ist, spürt die Faszination der Vergangenheit. Dann macht es auch keinen Unterschied, ob man alle paar Wochen oder nur einmal im Jahr einen Mittelaltermarkt besucht.