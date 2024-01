Mitschülerin im Emily-Prozess „Ich fühlte mich extrem überfordert und allein gelassen“

Der zweite Prozesstag beginnt mit einer Rückschau auf den ersten: „Als Lehrer würde ich sagen: „Thema verfehlt.“ So beschreibt der Vorsitzende Richter Martin Alberring die „seltsamen Stellungnahmen“ zweier angeklagter Lehrerinnen. Die 34 und 60 Jahre alten Pädagoginnen müssen sich seit dem 17. Januar vor Gericht wegen fahrlässiger Tötung einer zuckerkranken Schülerin verantworten. Sie sollen vor einer Studienfahrt nach London nicht ausdrücklich eventuelle Vorerkrankungen abgefragt und daher keine Kenntnis von der Diabetes-Erkrankung Emilys erlangt haben. Laut Anklage soll die Schülerin während der Fahrt Messungen und Insulingaben vernachlässigt haben. Ihr Gesundheitszustand hatte sich dadurch innerhalb weniger Tage so verschlechtert, dass sie in einem Londoner Krankenhaus starb.