Suche nach Mitarbeitern in Mönchengladbach Ist der Start der Freibadsaison in Gefahr?

Wenn die Tage länger werden und die Temperaturen steigen, kündigt sich langsam der Beginn der Freibadsaison an. Viele Betreiber in NRW haben aktuell allerdings ein massives Problem: Ihnen fehlen die Mitarbeiter. Einige – zum Beispiel in Kamp-Lintfort oder Duisburg – schließen nicht aus, dass sie im Sommer ihren Betrieb einschränken müssen. Auch die NEW sucht, unter anderem mit einem Aushang am Eingang des Volksbades, nach Saisonkräften.