Berufskolleg Rheydt-Mülfort Wo Schüler mit Technik Abitur machen können

Im Fach Ingenieurwissenschaften werden frühzeitig grundlegende technische Zusammenhänge erläutert und die mathematischen und ingenieurwissenschaftlichen Fundamente gelegt. So werden Kenntnisse in den Bereichen Maschinenbautechnik, Bautechnik und Elektrotechnik vermittelt, was den späteren Einstieg in ein Studium in einer technischen Fachrichtung an einer Hochschule erleichtert. Für technisch interessierte Schülerinnen und Schüler also eine echte Alternative! Für das neue Schuljahr kann man sich jetzt noch anmelden. Weitere Informationen zum Beruflichen Gymnasium, zum Anmeldeverfahren und zu den Anmeldevoraussetzungen unter www.bkft.de.