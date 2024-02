Karneval in Mönchengladbach Wenn Pfarrer und Gemeinde in der Kirche schunkeln

Kirche und Karneval schließen sich aus? Wer das glaubt, der war noch nie bei einem kölsch-katholischen Gottesdienst von Pfarrer Harald Josephs. Vor 24 Jahren rief er diese besondere Art der Messe ins Leben und zeigt in ihnen immer wieder Parallelen zwischen der Bibel und dem Karneval auf. So auch am Sonntag, 4. Februar, in St. Margareta Hockstein. „Wir haben das Konzept, dass Sie alle kennen, erhalten“, sagt er zu Beginn der Messe.