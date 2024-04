Vortrag beim Wissenschaftlichen Verein Mit Infrarotstrahlung bis zum Orion schauen

Konstruktion, Aufbau und Arbeitsweise des Teleskops versetzten die Zuhörer in Staunen. Mit der Größe eines Tennisplatzes und eines Spiegels von 6,5 Metern ist das Gerät im Prinzip zu groß für den Transport im Lagerraum einer Rakete, die in den Weltraum fliegt. Die Raffinesse, wie der Spiegel zusammengeklappt und die Sonnensegel gefaltet wurden, damit sie in den Lagerraum passen und zugleich in der Lage sind, sich automatisch am Zielort zu öffnen, verblüfft.