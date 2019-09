Horst Tuma : Der Weg zum Reiten: Elektroinstallateur, Kohlenhändler, Spediteur

Sein erstes Hobby war die Musik: Horst Tuma (Zweiter von rechts) mit der Barrelhouse-Jazzband, Peter Weiß, Kinny Hagmann, Bob Keue, Noppy Kleinen und Hacky Geraets. Foto: HT

Wickrath Im Jahr 2000 wurde Horst Tuma Vorsitzender des Zucht- Reit- und Fahrvereins Wickrath und Umgebung. Und damit begann das Unternehmen Wickrather Reitertage beziehungsweise Schlossparkturnier.

Horst Tuma wurde am 24. Juli 1940 in Böhmen als Sohn eines Landwirts geboren. Im Frühjahr 1945 wurde die Familie von den Russen vertrieben und landete auf Umwegen in Jüchen-Dürselen, wo Heinrich Tuma bei einem Bauern Arbeit fand.

Horst machte nach der Volksschule Bellermühle in Odenkirchen bei Hepp-Schwamborn eine Lehre als Elektro-Installateur: „Das Geld, mich aufs Gymnasium zu schicken, hatten meine Eltern nicht.“ Nach einem Jahr bei der Firma Schorch pachtete er die Kohlenhandlung von Hubert Schleuter in Geistenbeck. Dort hatte er die Idee für seinen weiteren Weg: „Der Lastwagen, mit dem wir Kohlen von der Zeche holten und zu den Kunden brachten, stand die allermeiste Zeit herum. Ich habe angefangen, damit Transporte zu fahren.“ Ein lohnendes Geschäft. Er kaufte sich einen alten Lastwagen mit Anhänger. Weil die Konzession für den innerdeutschen Güter-Ferntransport „unter dem Tisch“ gehandelt wurde und zu teuer war („Da wurden 120.000 D-Mark verlangt“), verlegte er sich auf das nahe Ausland: die Benelux-Staaten und Frankreich. Tuma kaufte alte Lkw oder Unfallfahrzeuge, hatte eine eigene Werkstatt mit zwei Kfz-Schlossern, die die Wagen instandsetzten. Bis zu 28 Lastwagen waren mit dem Schriftzug „Tuma Internationale Spedition“ unterwegs. Nach einigen Jahren verkaufte er sie an Fahrer, die sich selbstständig gemacht hatten und nun als Subunternehmer von ihm Aufträge bekamen. Und davon hatte er lange genügend.

Denn Tuma kannte sich sehr bald bestens mit den Zollvorschriften der Europäischen Wirtschafts-Gemeinschaft (EWG) aus, wusste, wie Lkw problemlos und ohne Zeitverlust durch den Zoll kamen, weil alles im Sammelzoll-Anmeldeverfahren bereits genau deklariert war – vom „Abfertigungs-Spediteur“ Tuma. „Das war damals eine Sensation. Man sparte sehr viel Zeit und konnte richtig Geld verdienen. Viele Jahre, von den 70er- bis in die 80er, hat das wunderbar funktioniert – bis manche Kunden auf die Idee kamen, dies selbst zu machen. Mit der EU fiel dies dann aber weg.“

Und Horst Tuma nahm sich allmählich die Zeit, sich seinem Hobby, dem Reiten, intensiver zu widmen. 1970 hatte er erstmals auf einem Pferd gesessen. Er hatte Talent und kam schnell voran: „Ich habe bei Leuten wie Michael Ferfers gelernt und wurde von Wilhelm Bettinger weitergebildet. Ich bin dann erfolgreich auch auf überregionalen Turnieren wie Berlin, Hamburg, München und Nörten Hardenberg geritten, Springen bis zur höchsten Ebene mit Gegnern wie Ludger Beerbaum, Franke Sloothaak und Meredith Mikels-Beerbaum, Bronzemedaillen-Gewinnerin bei den Olympischen Spielen 2016, und vielen anderen.“

1978 fand er eine ideale Möglichkeit, Beruf und Reitsport zu verbinden: Er kaufte das Gelände der ehemaligen Wickrather Tuchfabrik Hugo Heinen, nutzte die Lagerhallen für die Spedition, das alte Herrenhaus als Büro und Wohnung und baute 1998 neben dem Außenplatz eine große Reithalle mit knapp 100 Pferdeboxen, die er vermietete. 2000 wurde er Vorsitzender des Zucht- Reit- und Fahrvereins Wickrath und Umgebung. Und damit begann das Unternehmen Wickrather Reitertage beziehungsweise Schlossparkturnier, das für ihn 2011 endete.

Horst Tuma hat sein Gelände am Schloss verkauft, lebt aber weiter dort mit lebenslangem Wohnrecht in der ehemaligen Remise, einem zweigeschossigen Hofgebäude. Die Spedition gibt es nicht mehr, da seine beiden Söhne kein Interesse daran hatten. Die neuen Besitzer des Geländes, zwei pferdesportbegeisterte Brüder, halten mit einem Pächter Reithalle und Außengelände für den Sport in Schuss.