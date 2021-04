Kostenpflichtiger Inhalt: Themenwoche „Vielfalt der Generationen“ : „Faust“ öffnet Senioren die Hochschule

Elisabeth Alff ist Gasthörerin im FAUST-Programm und lernt zusammen mit jungen Studierenden an der Hochschule Niederrhein. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach An der Hochschule Niederrhein nehmen auch „Senioren-Studenten“ an Vorlesungen teil. Viele der regulären Studierenden könnten vom Alter her ihre Enkel sein. „Faust“ heißt das Gasthörerprogramm und bietet mehr als nur offene Türen in die Hörsäle.