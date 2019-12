Günstiger für Familien : Rabatt auf Baby-Lounge und Nähkurs

Mönchengladbach Die Familienkarte macht Freizeitaktivitäten günstiger – aber nicht nur das. Stefanie Loh und ihre fünf Kinder zum Beispiel profitieren so häufig von Vergünstigungen.

Café-Kreativ-Chefin Ute Jacobs-Spielmanns hat nicht gezögert, sich an der Familienkarte-Aktion zu beteiligen. „Ich finde den Gedanken gut“, sagt sie. „Mönchengladbach war reif dafür.“ Auch Maras Mutter ist von dem Konzept der Familienkarte angetan. Sie setzt die Karte häufig für Freizeitaktivitäten ein. „Wenn man zehn Prozent spart, ist mehr machbar“, sagt sie. Bei fünf Kindern zwischen 14 Jahren und sieben Monaten kommt einiges an Eintrittsgeldern oder Kursgebühren zusammen. Stefanie Loh nutzt die Karte recht intensiv – für den PeKip-Kurs mit Ida bei der Familienbildungsstätte, für das Familienpaket der Rheinischen Post samt Kinderzeitung Kruschel Post, für ein sonntägliches Bowling mit den Kindern, für Maras Nähkurs und die Lasertag-Spiele der älteren Brüder. Neulich hat sie allerdings eine Möglichkeit verpasst: Sie war mit einer Gruppe Müttern und deren Babys in der Bambini Lounge in Neuwerk und hat die Karte nicht eingesetzt. „Ich habe erst hinterher gemerkt, dass sie 20 Prozent Rabatt gewähren“, sagt sie. „Es wäre schön, wenn in solchen Einrichtungen nachgefragt würde, ob man die Karte hat.“ Auch eine deutlicher erkennbare Kennzeichnung in den teilnehmenden Einrichtungen und Unternehmen wünscht sie sich. „Ein gewisses Informationsdefizit sehe ich schon noch“, meint sie. Samira Hlaouit, als Teamleiterin bei der Stadt für die Familienkarte zuständig, kann das verstehen. „Wir können in diesem Bereich noch mehr machen“, stimmt sie zu. „Die Hinweise im Kassenbereichen können verbessert werden und auch Nachfragen ist sinnvoll.“ Darüber sei mit den Partnern bereits gesprochen worden.