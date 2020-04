Eichenprozessionsspinner : Spezialsauger gegen Raupen-Plage

Eine Falle für den Eichenprozessionsspinner in Geneicken. Foto: Denisa Richters

Mönchengladbach Die Mags kontrolliert Bäume auf der Suche nach dem Eichenprozessionsspinner. Dabei setzt sie auch einen neuen Spezialsauger ein, um Nester aus Bäumen zu entfernen. Gefährlich werden die Härchen der Raupe erst im kommenden Monat.

In der Stadt beginnt das Gefecht gegen den Eichenprozessionsspinner. Während der Niersverband den gefährlichen, haarigen Tierchen mit einer Sprühkanone zu Leibe rückt, greifen die Mitarbeiter der Stadttochter Mags zum „Staubsauger“.

Das ist die Phase, in die „Raupen-Jäger“ wie jedes Jahr aktiv werden und die Nester umweltfreundlich entfernen. Statt Insektizide zu spritzen, die auch für andere Lebewesen und das Ökosystem eine Gefahr darstellen, werden die Nester mit einem Spezialsauger von Baumstämmen und Astgabelungen entfernt. Die abgesaugte Stelle wird zusätzlich mit einem Zuckergemisch versiegelt, um eventuell noch vorhandene Brennhaare des Eichenprozessionsspinners zu verkleben. Die abgesaugten Eichen werden von den Forstmitarbeitern in einer Liste festgehalten. „Dadurch wissen wir, welche Gebiete wir im Folgejahr besonders in Augenschein nehmen müssen“, sagt Stops.