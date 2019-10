Pläne für den Flughafen : Mit dem Flugtaxi nach Düsseldorf?

Mönchengladbach Neue Hangar-Hallen, Hotel, Gewerbe und ein fliegendes Elektromobil – die Flughafengesellschaft hat ambitionierte Pläne.

Neue Flächen Mit dem Auslaufen des Pachtvertrags für die benachbarte Rennbahn Ende 2021 bietet sich in mehrfacher Hinsicht Entwicklungspotenzial: Ein Teil des bisher für Trabrennen genutzten Ovals soll für Neubauten zur Verfügung stehen. Denkbar sind dort laut Schückhaus weitere Betriebszonen des Flughafens mit Hallen und Wartung sowie Büroflächen für flugaffine Unternehmen. Der Rest der heutigen Rennbahn soll als Retentionsfläche für Jahrhunderthochwasser der Niers freigehalten werden. Das wiederum ermöglicht die Bebauung anderer Areale im Besitz der Flughafengesellschaft. Aktueller Neuzugang im Portfolio sind rund 32.000 Quadratmeter nördlich der Rennbahn, die von Daun & Cie. angekauft wurden. Auf dieser Fläche befinden sich Bestandsgebäude, die voll vermietet sind. Die Mieter sollen vorerst drin bleiben, nach und nach soll aber dieses Areal vom Flughafen genutzt werden. Im Bereich des heutigen Parkplatzes sind ein Businesspark, ein Freizeitbereich und ein Hotel oder Boardinghouse geplant. Die am Flughafen angesiedelte Flugschule produziere bereits heute jährlich rund 2500 Übernachtungen, die sich auf Hotels in der Stadt verteilten, so Kames. Alles zusammen soll – im kleineren Format – eine Airport City nach Düsseldorfer Vorbild ergeben.

Flugtaxis Das spannendste Projekt. Während Porsche und Boeing Flugtaxi-Pläne verfolgen, auch andere Flugzeug- und Autohersteller an kleinen Flugobjekten arbeiten, entwickelt in Aachen ein Konsortium den „Skycab“. In zwei Phasen werden laut Schückhaus erst für die weitere konzeptionelle Entwicklung, dann für die Konkretisierung bis hin zur Pilotanwendung Fördergelder beim Bund beantragt. „Unter 80 Anträgen ist dieser als einer von fünf ausgewählt worden.“ In den nächsten Wochen soll der nächste Antrag gestellt werden. Federführend sind FH und Stadt Aachen, assoziiert unterstützen die Stadt Mönchengladbach und die RAS das Projekt. Am Flughafen ist dafür eine Stelle geplant. „Wir wollen wissen, wie ein solches System neben dem Flugsicherungssystem funktionieren und abgewickelt werden kann“, sagt Schückhaus. Immerhin handle es sich mit jährlich rund 43.000 Flugbewegungen um einen der größten Regionalflughäfen. „Wir streben keine Beteiligung am Skycab an“, versichert Schückhaus. Es gehe darum, sich zu positionieren. Ein regelmäßiger Flugtaxi-Verkehr von Mönchengladbach nach Düsseldorf, Köln, ins Ruhrgebiet oder in die Niederlande sei vorstellbar.