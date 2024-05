Initiative setzt sich für mehr Sicherheit ein Wie Mönchengladbacher Clubs gegen K.o.-Tropfen schützen wollen

Lange Zeit hat Marco Raspe, Inhaber der Bar „Foormat“ in der Altstadt, kaum Berührungspunkte mit dem Thema K.o.-Tropfen gehabt. „Ich habe eigentlich nie mitbekommen, dass so etwas bei uns in der Bar oder bei jemand anderem in der Gegend vorgekommen ist“, sagt er. Das hat auch dazu geführt, dass er sich nie groß Gedanken um das Thema „Spiking“ – also das heimlich Hinzufügen von Drogen oder Substanzen zu einem Getränk – gemacht hat. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem genau das einer Bekannten von ihm passiert ist.