Mordkommission ermittelt : Bleibende Schäden bei misshandeltem Baby

Mönchengladbach Der Säugling, der so gequält wurde, dass er Anfang Januar mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist weiterhin in einem kritischen Zustand.

Dem fünf Wochen alten Baby sollen die Verletzungen mit schwerer, stumpfer Gewalt zugefügt worden sein. In einer gemeinsamen Presseerklärung teilten Staatsanwaltschanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach am Freitag mit, dass das Kind, das am 4. Januar mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, immer noch intensiv behandelt wird. Die zugefügten Verletzungen seien so schwerwiegend, dass es wahrscheinlich lebenslange Schäden behalte.