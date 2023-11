Missbrauchsopfer in Mönchengladbach „Der Tisch des Pfarrers war gedeckt“

Das Schreiben, das Uwe Werner am 7. Juli dieses Jahres aus dem Briefkasten seiner kleinen Mönchengladbacher Wohnung holt, macht ihn fassungslos. „Ich habe Rotz und Wasser geheult“, sagt der 71-Jährige. Und es sorgt dafür, dass das Bistum Aachen den langjährigen Giesenkirchener Pfarrer Wolfgang Mayfisch jetzt als mutmaßlichen Täter führt. Es ist einer von 53 Namen, die das Bistum veröffentlicht hat, die sexualisierte Gewalt ausgeübt haben und dafür verurteilt wurden oder haben sollen, wenn eine Entschädigungsleistung vorliegt. Und in diesem Fall war Uwe Werner 1975 oder 1976 der Leidtragende, was erst Jahrzehnte später von der Kirche anerkannt wird.