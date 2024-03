Kolumne Mensch Gladbach Dann machen wir das mal im JHQ ...

Es gibt ja Einrichtungen, die sind notwendig, aber der Protest der Bürger ist gewiss, wenn sie in ihre unmittelbare Nachbarschaft ziehen. Das ist mal mehr, mal weniger berechtigt und verständlich. Meistens stellen sich die Bedenken als unbegründet heraus, weil es gar nicht so schlimm wie befürchtet ist. Stromtrassen, die Energie von den Offshore-Anlagen in der Nordsee nach Süden transportieren, gehören dazu. Windräder sowieso. Gewerbegebiete sind Teil dieser Kategorie. Leider auch Flüchtlingsunterkünfte, ebenso Gefängnisse oder forensische Institutionen.