Frauen gesucht Mint-Fächer leiden unter Nachwuchssorgen

Mönchengladbach · Naturwissenschaften sind besonders bei Jungen und Männern beliebt, dennoch fehlt es an Fachkräften. Die Bischöfliche Marienschule, ist eine der Schulen, die diese Fächergruppe. Was angeboten wird, und was die Schüler an MINT begeistert.

18.04.2023, 05:11 Uhr

Die Schüler Inés, Julius und Iuno der Bischöflichen Marienschule belegen den Chemie-Leistungskurs mit Lehrer Cornel van Bebber. Foto: bauch, jana (jaba)

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik sind alles sogenannte Mint-Fächer und gehören immer noch zu der Männer-Domäne, wie ein Blick auf Statistiken der Hochschule Niederrhein und des statistischen Bundesamtes zeigt. Was fehlt – eine Vielzahl an Mint-begeisterten Frauen. Laut dem statistischen Bundesamt fehlen Fachkräfte in diesem Bereich. Im Studienjahr 2021 entschieden sich demnach rund 307.000 Studierende im ersten Fachsemester für ein Mint-Fach, 6,5 Prozent weniger als im Vorjahr.