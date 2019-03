Sonntagsmesse in Mönchengladbach: Ein Kreuz aus St. Marien für Armin Laschet

Rheydt Der Ministerpräsident sprach in der Reihe „Goldene Brücken bauen zum Du“ in Rheydt.

„Goldene Brücken bauen zum Du.“ Pfarrer Klaus Hurtz hat den Titel bewusst gewählt, denn „jede Gesellschaft würde zerbröseln, wenn es nicht diese Brücken gäbe.“ Zur Glaubensreihe, bei der Prominente in der Kirche zu wichtigen Themen des Lebens sprechen, war dieses Mal jemand eingeladen, der bereits vor Jahren eine Brücke zu Rheydt geschlagen hat: Ministerpräsident Armin Laschet. Er war am Sonntag zum dritten Mal in der Kirche St. Marien. „Ich komme immer wieder gerne nach Rheydt“, sagte er in der Messe zum zweiten Fastensonntag. In seine Rede in der voll besetzten Kirche gab er ein klares Bekenntnis zum christlichen Glauben ab: „Die christliche Botschaft ist das Beste, was man der Gesellschaft anbieten kann. Ich kenne keine bessere.“ Nächstenliebe, auf einander zugehen, sich die Hände reichen – das sei auch in Politik und Gesellschaft wichtig.