Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach Ministerin lobt Textil- und Cyber-Security-Campus

Textilwirtschaft und Cybersicherheit sind zwei wesentliche Schwerpunkte für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Davon hat sich nun NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) bei einem Besuch der Hochschule Niederrhein überzeugt. „Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit sind die großen Zukunftsthemen. Mit der Textilfabrik 7.0 und dem Cyber Security Campus bildet die Hochschule Niederrhein Studentinnen und Studenten in diesen so wichtigen Feldern nah an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes aus und macht junge Menschen zu Fachkräften, die wir so dringend brauchen“, lobte die Ministerin. Hochschul-Präsident Thomas Gründewalt betonte: „Soziale und technologische Innovationen sind unser Angebot an die Region.“ 2000 Absolventen in jedem Jahr seien der Beitrag zur Fachkräftesicherung am Niederrhein.