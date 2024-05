Kuchen, Torten und Pralinen Ministerin Gorißen besucht Produktion der Konditorei Heinemann

Handwerk hat nicht nur goldenen, es hat auch leckeren Boden, wie NRW- Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin Silke Gorißen (CDU) am Montag bei einem Besuch der Produktionsstätte der Konditorei Heinemann an der Krefelder Straße mit eigenem Gaumen erfahren durfte. Nachdem das traditionsreiche Familien-Unternehmen 2022 in Düsseldorf vom Ministerium mit dem Landesehrenpreis „Meister.Werk.NRW“ ausgezeichnet worden war, initiierte der Gladbacher CDU-Politiker Jochen Klenner den Besuch.