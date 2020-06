Einkommensverlust durch Pandemie-Maßnahmen : „Corona kostet mich die Hälfte meines Einkommens“

Mönchengladbach Im Zuge der Corona-Pandemie sind zahlreiche Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt worden. Mini-Jobber haben diese Möglichkeit nicht. Gerade Anstellungen im Bereich der Gastronomie müssen derzeit ruhen. Eine Betroffene berichtet, was das für sie bedeutet: finanzielle Einbußen und den Gang zum Jobcenter.

Die Klingel ist kaputt, der Vermieter meldet sich seit Wochen nicht wegen des kaputten Waschbeckens im Badezimmer und der Durchlauferhitzer in der Wohnung treibt die Stromkosten in die Höhe. Das sind nur einige Gründe, warum Paula Meier* aus ihrer Wohnung ausziehen möchte. Sie fühlt sich in dem Hochhaus mit über 50 Parteien nicht mehr wohl. „Ich bin aus einer Notlage hier eingezogen. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, da mag ich einfach nicht mehr“, sagt die 38-Jährige. Den Wunsch umzuziehen hegt sie schon seit Langem. Doch nun kam die Corona-Pandemie dazwischen. Meier hat zwei Mini-Jobs. Momentan ist einer davon „stillgelegt“, wie sie sagt. Die Hälfte ihres üblichen Einkommens fällt dadurch weg.

Eigentlich arbeitet Paula Meier für eine Gastronomie-Firma, ist im Service auf Konzerten, Messen oder bei Fußball-Spielen tätig. Nicht jedoch in Zeiten von Corona, „Wir arbeiten auf allen möglichen Groß-Events und die sind ja bis Ende August verboten“, sagt Meier. Um den finanziellen Verlust auszugleichen, ist sie auf Hilfe vom Arbeitsamt angewiesen. Durch ihren zweiten Job als Haushaltshilfe in einem Privathaushalt und das Arbeitslosengeld, das sie nun bekommt, stehen ihr monatlich 500 Euro zur Verfügung. Die Miete übernimmt das Amt. Zum Glück, findet Meier. „Sonst könnte man das ja gar nicht bezahlen.“

Das Arbeitslosengeld ist zunächst auf sechs Monate befristet. Bis zum Ende dieser Frist möchte Meier schon wieder arbeiten. Ihr Arbeitgeber hat ihr bereits versichert, dass alle Angestellten weiter beschäftigt werden, sobald Großveranstaltungen wieder erlaubt sind. „Aber es weiß ja keiner, wann das ist. Vielleicht im Herbst oder auch erst im Winter. Ich denke, das wird noch dauern“, sagt Meier. Was sie außerdem an der Rückkehr zu ihrem Job stört: Anfang April musste sie einen neuen Vertrag unterschreiben. Statt eines festen Stundenvertrags ist sie jetzt nur noch „auf Abruf“ bei der Firma angestellt. „Ich wollte die ganze Zeit nicht unterschreiben“, sagt Meier. Sie befürchtet, dadurch seltener eingesetzt zu werden und somit ein geringeres Einkommen zu haben. „Aber ich wurde von meinem Arbeitgeber dazu gedrängt zu unterschreiben. Ich habe noch auf eine Lohnabrechnung von März gewartet, die ich brauchte, um beim Jobcenter Arbeitslosengeld zu beantragen.“ Die Abrechnung habe ihr Arbeitgeber ihr aber erst ausgehändigt, als sie den neuen Vertrag schließlich doch unterschrieben hatte.

Da sie ebenso wie Arbeitnehmer, die nun in Kurzarbeit geschickt wurden, unverschuldet in diese Situation geraten sei, wünscht Meier sich auch mehr Unterstützung durch die Politik: „Es gibt ja tausende von Mini-Jobbern. Das Thema geht viele an. Ich denke, es ist nötig, an allen Ecken und Enden zu unterstützen.“ Trotzdem hat sie Verständnis dafür, dass der Staat nicht alle Menschen in seine Hilfspakete einbeziehen kann.