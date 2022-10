Sport in Mönchengladbach : Mini-Hockey-Feld für Nachwuchsspieler eröffnet

Sport in Mönchengladbach

Das neue Hockey-Feld am Familienzentrum Steinshütte wurde von kleinen Sportlern und Schlenzi (Maskottchen des Deutschen Hockey-Bunds) getestet. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Das Familienzentrum Steinshütte hat jetzt ein Spielfeld, das von kleinen Sportlern fast das ganze Jahr über genutzt werden kann. Eine Erzieherin, die selbst Hockey-Weltmeisterin ist, freute sich besonders.

Nicht nur für seinen Fußballverein ist Mönchengladbach bekannt, sondern auch als Hockey-Stadt. So gehörte etwa die Gladbacherin Stefanie Hiepen der Hockey-Nationalmannschaft an, und wurde sogar Hockey-Weltmeisterin. Heute arbeitet sie als Erzieherin im Familienzentrum Steinshütte. Nicht nur Hiepen freute sich, dass auf dem Außengelände ihrer Wirkungsstätte jetzt ein Mini-Hockey-Spielfeld für Nachwuchsspieler eingerichtet wurde. Am Montagnachmittag wurde die 130.000 Euro-Investition vorgestellt und eröffnet.