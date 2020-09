Milow in Mönchengladbach : Ein Strandort namens Mönchengladbach

Mönchengladbach Nicht nur mit seiner Stimme überzeugte Sänger Milow beim Strandkorb Open Air. Auch seine lustigen Anekdoten sorgten für viel Gelächter.

Neben den altbekannten Songs spielte Milow auch ein brandneues Lied für die Mönchengladbacher. In „Ufo“ ging es darum, dass der Sänger als Kind an Ufos und Aliens glaubte, weil er an Magie glauben wollte, erzählte er. Außerdem erfreute er sich immer wieder an dem Strandkorbkonzept: „Unglaubliche Strandkorbakkustik hier“, sagte er lachend und erzählte, dass seine Bandkollegin Nina Babet gedacht habe, die Band würde an einem Strand auftreten. Der Sänger habe ihr dann erklärt, dass Mönchengladbach nicht am Meer liege und es bloß um ein Coronakonzept mit Strandkörben gehe. Mit einem spontanen Song dazu sorgte er für lautes Gelächter s: „In einem Strandort namens Mönchengladbach suchte Nina nach dem Strand und ich nach der Bühne.“