Will-Sommer-Schule : Milchkuh Lotte machte Sportübungen

Lotte lehrte Sport an der Will-Sommer-Schule. Foto: LV Milch NRW

Mönchengladbach Bewegungsspaß mit NRW-Milchmaskottchen Lotte macht gute Laune und ist gesund. Die Sympathieträgerin mit der blonden Tolle und der coolen Sonnenbrille besuchte jetzt die Schülerinnen und Schüler der Will-Sommer-Schule in Broich.

Das 2,05 Meter große Milchmaskottchen reiste persönlich in ihrem mobilen Kuhstall an und brachte als Fitness-Botschafterin die Kinder kräftig in Schwung. Das Programm beinhaltete Übungseinheiten, die im Tagesverlauf als Bewegungspausen einsetzbar sind, besonders bei nachlassender Konzentration, bei Ermüdungserscheinungen oder zum Stressabbau. Die 110 Grundschüler hatten sichtlich Spaß: Es wurde getanzt und ausgiebig gekuschelt. Alle zeigten sich begeistert von Lottes Sportlichkeit.