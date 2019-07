EU-Entscheidung abwarten : Stadt bleibt bei Kunstrasen-Granulat gelassen

Mönchengladbach Da es sich bei dem häufig verwendeten Stoff um Mikroplastik handelt, könnte die EU ihn verbieten. Die Stadt wartet aber vorerst ab.

Kunstrasen gilt seit fast 20 Jahren als Schritt in die Zukunft. Ein Fußballverein hat mit Ascheplätzen keinen Zulauf mehr, Naturrasenplätze mussten nach Starkregen oder Schneefällen immer wieder gesperrt werden. Die Umwandlung vieler Plätze in ein Kunststoffrasenspielfeld hat Spiel-Ausfälle deutlich reduziert, zuletzt freute sich der SC Hardt über einen solch neuen Untergrund. Und nun sollen diese Plätze umweltschädlich sein, denn das darauf meist verwendete Granulat besteht aus Mikroplastik, das über die Luft in die Natur gelangen kann.