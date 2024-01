Ärger mit der LEG in Mönchengladbach „Wir haben seit dem Einzug kein fließendes heißes Wasser“

Sie hatten sich so sehr auf ihre neue Wohnung gefreut. Erdgeschoss statt wie bislang sechste Etage mit oftmals defektem Aufzug, wie sie sagen. Ein Zimmer mehr als vorher. Und im selben vertrauten Viertel gelegen, in Hardterbroich-Pesch. Am 1. November 2023 ziehen die Holocaust-Überlebenden Naum (86) und Polina Kheemer (84) in ihre neue Wohnung ein. Und stellen fest, dass sie kein warmes Wasser haben. Außerdem funktionieren die Heizkörper in Bad und Diele nicht.