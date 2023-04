Großprojekt in Mönchenglabdach Miete statt Kauf bei Wohnungen in der Seestadt

Wer nach längerer Zeit an der Lürriper Straße an der 14 Hektar großen Brache vorbeifährt, auf der das neue Wohngebiet namens Seestadt entsteht, wird sich wundern: Ein ganzer Block aus zwölf Mehrfamilienhäusern ist im Rohbau bereits fertig, in einen Teil sind bereits die ersten Mieter eingezogen.